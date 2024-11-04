Индия собирается получить образцы с Луны в 2028 году всего за $250 млн

Председатель ISRO С. Соманат сообщил, что миссия на Луну с целью получения образцов грунта — один из приоритетных проектов, которые поддержало правительство Индии, выделив на Чандраян-4 21 миллиард рупий ($250 миллионов).
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