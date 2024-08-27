Ученицу Юлии Липницкой дисквалифицировали на пять лет за допинг

Варвара Горобченко является ученицей Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Согласно результатам допинг-контроля, в пробах 17-летней фигуристки были обнаружены две запрещенные субстанции — мельдоний и сибутрамин.
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