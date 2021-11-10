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Кому тоже повезло с родственниками?

Кому тоже повезло с родственниками?

Подслушали у замужних Кому тоже повезло с родственниками? Мне вот с сестрой родной. С такой сестрой и врагов не надо.

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Tatiana Tsesler
Именно так и поступила сама. "Переболела" и меня отпустило. Так хорошо стало.
Vera Dobryagina
Ну а как тут ещё можно поступить? Если такая токсичная родственница уже и здоровью угрожает, зачем общаться? Есть такая категория людей, которые во всех своих бедах винят окружающих. Всех, кроме себя. Пусть свой негатив на кого-нибудь другого сбрасывает, а с вас достаточно.

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