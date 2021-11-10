Александр СтрелецПолитикаКому тоже повезло с родственниками? Подслушали у замужних Кому тоже повезло с родственниками? Мне вот с сестрой родной. С такой сестрой и врагов не надо.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTatiana TseslerИменно так и поступила сама. "Переболела" и меня отпустило. Так хорошо стало.Vera DobryaginaНу а как тут ещё можно поступить? Если такая токсичная родственница уже и здоровью угрожает, зачем общаться? Есть такая категория людей, которые во всех своих бедах винят окружающих. Всех, кроме себя. Пусть свой негатив на кого-нибудь другого сбрасывает, а с вас достаточно.Комментировать
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