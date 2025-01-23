Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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