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Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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