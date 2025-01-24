Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве требуют нанести превентивный удар по Белоруссии

В Киеве требуют нанести превентивный удар по Белоруссии

Страны западного блока и Украина должны ударить по Белоруссии, чтобы заставить её вмешаться в войну. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель главы Международного центра противодействия «российской агрессии» Дмитрий Громаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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