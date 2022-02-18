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Пекин-2022. Итоги дня: 18 февраля. Медаль воздушного каскадера и победный бросок в хоккейный финал. Табло медалей

Пекин-2022. Итоги дня: 18 февраля. Медаль воздушного каскадера и победный бросок в хоккейный финал. Табло медалей

В пятницу, 18 февраля, спортсмены России завоевали одну бронзовую медаль и сделали уверенные шаги к наградам в хоккее и фигурном катании.

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