РИА Новости: сестра Грэма не стала голосовать по закону о санкциях против России

Сестра скончавшегося сенатора-республиканца Линдси Грэма* Дарлин, которой временно передали полномочия по замещению его кресла, не стала голосовать в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана.
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