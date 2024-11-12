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Петербургский дневник

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В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным перед Новым годом

В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным перед Новым годом

По словам депутатов, это может способствовать развитию внутреннего семейного туризма Депутаты Госдумы выступили с инициативой отменить шестидневную рабочую неделю в канун новогодних праздников, предложив назначить субботу, 28 декабря 2024 года, выходным днём.

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