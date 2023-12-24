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Новогодние салюты можно заменить бенгальскими огнями

Новогодние салюты, которые были отменены, можно заменить хлопушками и бенгальскими огнями. Такой идеей с россиянами поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Наконец то под утро можно будет уснуть,правильно что запретили
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