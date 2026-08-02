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Вечерний Новосибирск

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Бастрыкин поручил расселить жителей столетнего барака в Новосибирске

Бастрыкин поручил расселить жителей столетнего барака в Новосибирске

Подробности дела сообщили в информационном центре следкома России. Проблема заключается в нерасселении жильцов многоквартирного дома на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска (расположена параллельно улице Большевистской ближе к реке Оби).

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