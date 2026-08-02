Бастрыкин поручил расселить жителей столетнего барака в Новосибирске

Подробности дела сообщили в информационном центре следкома России. Проблема заключается в нерасселении жильцов многоквартирного дома на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска (расположена параллельно улице Большевистской ближе к реке Оби).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии