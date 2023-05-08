Марк Цукерберг выиграл золотую медаль на турнире по джиу-джитсу

«Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» – написал основатель компании Meta* Марк Цукерберг в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией с мероприятия.
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