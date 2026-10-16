С 2021 года в Якутии газифицировано более 13 тысяч домовладений в рамках соцпрограммы. Айсен Николаев рассказал о планах до 2046 года и экономической целесообразности продолжения.
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