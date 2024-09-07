Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы «Миллион призов»

Более 1,1 миллиона человек стали победителями первого розыгрыша программы «Миллион призов». Ранее, 6 сентября, они приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Московской городской Думы.
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