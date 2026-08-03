Экс-главе «Удмуртлеса» Эмир-Усейнову суд дал 4,5 года колонии

Ижевск. Удмуртия. Руслана Эмир-Усейнова, занимавшего прежде должность начальника Управления водного хозяйства Минприроды УР и руководителя «Удмуртлеса», приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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