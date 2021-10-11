В Минске журналисту «КП в Беларуси» Можейко предъявили обвинение по статье «Разжигание социальной вражды»

Белорусское следствие предъявило обвинение журналисту издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадию Можейко по статьям 30 УК РБ «Разжигание социальной вражды или розни» и 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти».
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