Автомобиль! Выиграла тёща директора. Организаторов лотереи подозревают в обмане

Викторина в день выборов президента России в Златоусте обернулась скандалом.И уже полетели головы. Жители города Златоуст, находящегося в горнозаводской зоне Челябинской области, подозревают устроителей лотереи в фальсификации результатов.
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