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«Газпром нефть» произвела первую в России заправку судна биотопливом

«Газпром нефть» произвела первую в России заправку судна биотопливом. «Оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» - «Газпромнефть Марин Бункер» - осуществил первую в России заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе.

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