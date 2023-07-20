«Газпром нефть» произвела первую в России заправку судна биотопливом. «Оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» - «Газпромнефть Марин Бункер» - осуществил первую в России заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе.