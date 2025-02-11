Запад намерен топить российскую авиацию в зеленом керосине

Европа пролетела с биотопливом, но хочет брать с России деньги за его отсутствие Евгений Берсенев Фото: Софья Сандурская/ТАСС Материал комментируют: Роман Гусаров В России началась проверка готовности авиакомпаний к использованию биотоплива — Минтранс РФ разослал специальное письмо, в котором попросил дать оценку перспектив и целесообразность использования «зеленого керосина», а также возникающие при этом издержки и риски.