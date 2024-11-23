В Вологодской области полицейские провели профилактическое мероприятие для участников слета студенческого актива

Участниками слета, который проходит в образовательном центре «Лесная сказка», стали сотрудники, курирующие деятельность органов студенческого самоуправления, и около 200 студентов из 44 образовательных организаций Вологодской области, а также города Алчевска Луганской Народной Республики.
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