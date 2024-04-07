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Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать поститься

Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать поститься

Резкий выход из поста чреват осложнениями для поджелудочной железы – об этом РИА Новости сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская .

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