Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать поститься

Резкий выход из поста чреват осложнениями для поджелудочной железы – об этом РИА Новости сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская .
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