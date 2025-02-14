Кейт Хадсон вышла на красную дорожку в золотом платье и с возлюбленным

Кейт Хадсон посетила премьеру нового сериала Netflix "Президент команды", в котором сыграла главную роль.
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