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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюндоган про АПЛ: «Ни в одной лиге мира нет такого уровня, каждый матч очень сложный. Раньше можно было показать 70% от своего уровня и победить, но сейчас требования очень высоки»

«Уровень АПЛ очень высок. Если взглянуть на все команды – ни в одной лиге мира нет такого уровня. Каждый матч очень сложный.

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