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Саудовская Аравия наказывает долларом членов ОПЕК за нарушение дисциплины

Саудовская Аравия наказывает долларом членов ОПЕК за нарушение дисциплины

Глобальные котировки на нефть показывают самые слабые показатели больше, чем за два десятилетия. Мировым лидерам добычи и экспорта приходится брать в свои руки рискованные инициативы по управлению всей системой, иногда прибегая к наказывающему воздействию.

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