Источник: Слот подписал контракт с «Ливерпулем» до 2027 года

Арне Слот станет новым главным тренером «Ливерпуля». Известный обозреватель Николо Скира на своей странице в социальной сети сообщил, что «Ливерпуль» и главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот уже подписали контракт о сотрудничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии