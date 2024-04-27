Источник: Слот подписал контракт с «Ливерпулем» до 2027 года

Арне Слот станет новым главным тренером «Ливерпуля». Известный обозреватель Николо Скира на своей странице в социальной сети сообщил, что «Ливерпуль» и главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот уже подписали контракт о сотрудничестве.