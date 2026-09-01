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Татар-информ

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В Агрызском районе построят животноводческий комплекс за 5 млрд рублей

В Агрызском районе построят животноводческий комплекс за 5 млрд рублей

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов во время рабочей поездки в Агрызский район встретился с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и представителями районного актива.

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