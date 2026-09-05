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Путин поддержал снижение ипотечной ставки для многодетных при покупке дома

Путин поддержал снижение ипотечной ставки для многодетных при покупке дома

Президент России Владимир Путин поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о снижении ипотечной ставки для многодетных семей при покупке или строительстве частного дома.

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