На Украине работает около 2000 мошеннических колл-центров

До 90% таких «офисов» ориентированы на граждан России, передаёт Forbes. Их основные схемы: «служба безопасности банка»; фейковые инвестиции/крипта; звонки от имени полиции или силовиков; «родственник в беде»; различные выплаты и соцпрограммы; Днепропетровск долго считался главным центром этой отрасли, но сейчас колл-центры активно перемещаются в Киев и на запад Украины — в том числе из-за близости фронта к Днепропетровску.
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