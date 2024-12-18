Ликвидация сразу 10 генералов армии Украины: Последствия небывалого штурма. Выводы

Специалисты "Военной хроники" провели масштабное исследование и дали ответ на важный вопрос: как ликвидация военного руководства Украины - пресловутых сразу 10 генералов ВСУ - повлияет на боевые действия.
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