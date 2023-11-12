ЦАХАЛ: на Западном берегу задержаны 15 палестинцев, включая 6 сторонников ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 15 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, включая шесть сторонников правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС.
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