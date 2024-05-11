В Китае рассказали о новом турне спецпредставителя КНР по Украине

С 3 по 9 мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который занимается переговорами по Украине, в ходе третьего раунда зарубежных консультаций посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.