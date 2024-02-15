Няня детей Пугачевой разболтала все личные секреты певицы — обо всем узнал Добровинский

Адвокат сделал сенсационное заявление. Алла Пугачева Социальные сетиПока Алла Пугачева грустит за границей, не желая отказываться от вредных привычек даже на старости лет, в Москве певицу по-прежнему осуждают столь же активно, как если бы она все еще жила в своем замке в деревне Грязь.