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Няня детей Пугачевой разболтала все личные секреты певицы — обо всем узнал Добровинский

Няня детей Пугачевой разболтала все личные секреты певицы — обо всем узнал Добровинский

Адвокат сделал сенсационное заявление. Алла Пугачева Социальные сетиПока Алла Пугачева грустит за границей, не желая отказываться от вредных привычек даже на старости лет, в Москве певицу по-прежнему осуждают столь же активно, как если бы она все еще жила в своем замке в деревне Грязь.

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