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Энциклопедия Техники

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Биолог из Оксфордского университета считает, что если люди исчезнут, осьминоги смогут построить следующую великую цивилизацию

Биолог из Оксфордского университета считает, что если люди исчезнут, осьминоги смогут построить следующую великую цивилизацию

﻿﻿Биолог из Оксфордского университета считает, что осьминоги могут построить следующую великую цивилизацию, если люди исчезнут.

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