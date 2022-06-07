Корреспондент «Известий» показал работу полевой кухни на спецоперации

Пока служащие Вооруженных сил РФ ведут боевую работу в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса, специалисты материально-технического обеспечения (МТО) следят за тем, чтобы солдаты получали регулярное и разнообразное питание.
Пока служащие Вооруженных сил РФ ведут боевую работу в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса, специалисты материально-технического обеспечения (МТО) следят за тем, чтобы солдаты получали регулярное и разнообразное питание.
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