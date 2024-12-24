В Удмуртии сотрудниками полиции задержан подозреваемый в организации незаконной игорной деятельности

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с экспертами ЭКЦ при поддержке Росгвардии по Удмуртии по подозрению в организации незаконной игорной деятельности задержан 39-летний житель г.