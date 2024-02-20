«Транснефть» увеличила число своих акций путем их дробления

«Транснефть» провела операции по дроблению своих акций, тем самым увеличив их число. В итоге одна акция номинальной стоимостью один рубль была конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью одна копейка каждая.
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