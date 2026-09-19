В Шумячском округе члены УИК помогают проголосовать жителям отдалённых населённых пунктов

В Шумячском округе члены участковых избирательных комиссий выезжают в отдалённые населённые пункты, чтобы жители труднодоступных и малонаселённых территорий могли реализовать своё избирательное право.
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