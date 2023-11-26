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NBC: власти США расстроились, что ХАМАС не отпустил ни одного американца

NBC: власти США расстроились, что ХАМАС не отпустил ни одного американца

ХАМАС и Израиль уже осуществили два обмена заложников на палестинских заключённых. Но, несмотря на активное участие в переговорах и оптимизм Джо Байдена, Вашингтону пока не удалось добиться освобождения собственных граждан, которые удерживаются в Газе, сообщает NBC.

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