NBC: власти США расстроились, что ХАМАС не отпустил ни одного американца

ХАМАС и Израиль уже осуществили два обмена заложников на палестинских заключённых. Но, несмотря на активное участие в переговорах и оптимизм Джо Байдена, Вашингтону пока не удалось добиться освобождения собственных граждан, которые удерживаются в Газе, сообщает NBC.
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