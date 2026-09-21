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Царьград

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REK устроил бой: человек против робота T800 в Сан-Франциско

REK устроил бой: человек против робота T800 в Сан-Франциско

Впервые в Сан-Франциско прошел бой между человеком и гуманоидным роботом T800 от EngineAI. Инфлюенсер Фрэнки Лапенна сразился с андроидом, управляемым оператором.

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