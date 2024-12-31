31,12,24 Курахово - Петропавловка Активные боевые действия в районе Курахово. Заявлено как атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении населённого пункта Петропавловка.
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31,12,24 Курахово - Петропавловка Активные боевые действия в районе Курахово. Заявлено как атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении населённого пункта Петропавловка.
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