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Татар-информ

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«Не повышает авторитет лиги»: Кожевников высказался об уходе Хейза из «Ак Барса»

«Не повышает авторитет лиги»: Кожевников высказался об уходе Хейза из «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на решение нападающего Кевина Хейза покинуть «Ак Барс» и завершить карьеру.

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