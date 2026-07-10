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В ГД внесли законопроект о занесении сведений о наградах в электронную трудовую

В ГД внесли законопроект о занесении сведений о наградах в электронную трудовую

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов совместно с коллегами подготовил и внес в Госдуму законопроект об обязательном занесении сведений о наградах в электронные трудовые книжки.

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