Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений в работу по поддержке участников специальной военной операции, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
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