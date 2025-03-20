info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    А причём здесь фотография Салмина?В правительстве О...
  • Eduard
    Эти "миротворцы" устроили госпереворот на Украине,там началась Гражданская война,а теперь бойню продолжают ввязывая в...«Хватит трех диви...
  • Eduard
    НАТО забыла свою территорию ответственности? Нет,это не стпаны Третьего мира!«Хватит трех диви...

Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО

Дюмин призвал регионы активнее поддерживать участников СВО

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений в работу по поддержке участников специальной военной операции, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх