Набережная в Орехово-Зуеве стала точкой притяжения после масштабного обновления

Набережную в Орехово-Зуеве начали благоустраивать в 2019 году. Работы удалось начать благодаря целевому гранту, который город выиграл по программе «Точки роста», сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.
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