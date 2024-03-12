Диверсанты атаковали два региона России: убито более 100 человек

Российским военным удалось отбросить противника Власти Курской области назвали фейком видео стрелкового боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), распространившееся в социальных сетях утром во вторник.
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