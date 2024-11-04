Прокуратура приостановила работу частного дома престарелых в Барнауле

В учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности В Барнауле прокуратура приостановила работу частного пансионата для пожилых людей на бульваре 9 Января, сообщают "Вести Алтай".
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