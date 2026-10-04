Чемпионат МВД России по многоборью кинологов завершился в Казани

Шесть дней в спортивном центре «Динамо» продолжалась напряженная и упорная борьба, в которой участвовали 84 команды и более 250 специалистов-кинологов из всех регионов нашей страны, от Калининграда до Владивостока! В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали руководители Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, органов государственной власти республики и кинологических подразделений других правоохранительных ведомств.