Три миллиардера в качестве гостей: кто придет на инаугурацию Трампа

ВАШИНГТОН, 15 января, ФедералПресс. В инаугурации избранного президента США Дональда Трампа примут участие генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta* Марк Цукерберг.
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