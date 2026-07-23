Врач Корякин рассказал, как генетика влияет на здоровье зубов

Стоматолог Артем Корякин объяснил, как генетические факторы влияют на устойчивость зубов к кариесу. Он отметил, что предрасположенность к заболеваниям передается по наследству, а генетические тесты помогают выявить риски их развития.
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