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Царьград

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Врач Корякин рассказал, как генетика влияет на здоровье зубов

Врач Корякин рассказал, как генетика влияет на здоровье зубов

Стоматолог Артем Корякин объяснил, как генетические факторы влияют на устойчивость зубов к кариесу. Он отметил, что предрасположенность к заболеваниям передается по наследству, а генетические тесты помогают выявить риски их развития.

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