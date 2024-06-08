Страна и люди
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Страна и люди

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Власти США пытаются соскочить с российского уранового кукана

Власти США пытаются соскочить с российского уранового кукана

США громогласно отказались от русского урана. Не отреагировала не только Россия, промолчали даже биржи Rosatom/via/GloballookpressОтказ от урана из России должен был стать козырем США.

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