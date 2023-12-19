Военный эксперт заявил о росте числа наемников ВСУ из Грузии и Польши

В зоне спецоперации фиксируют рост количества наемников из Грузии и Польши со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил «РИА Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, 19 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии